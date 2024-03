A coligação Madeira Primeiro vai comentar os resultados numa sala do Hotel Orquídea, em frente à sede do PSD, onde estão os seus dirigentes.

Precisamente por se tratar de uma coligação, com o CDS, as declarações serão feitas em ‘campo neutro’.

Na sede do PSD entram já Jorge Carvalho, Rui Abreu e as candidatas Paula Margarido e Carla Spínola, que terão sido dos primeiros a chegar, sendo certo que logo após as 20h00, com a divulgação dos primeiros resultados de sondagem, serão feitas as primeiras declarações, com dirigentes do PSD a se deslocarem para aqui, sendo expetável que seja José Prada o primeiro a comentar.

Há também a confirmação de que Rui Barreto também vai estar ao lado de Miguel Albuquerque quando chegar a hora de comentar os resultados. Tal está alinhavado para cerca das 21:30, recordando-se que os dois partidos já anunciaram que não vão juntos a votos, caso Marcelo Rebelo de Sousa opte por marcar eleições regionais antecipadas quando no próximo dia 25 deste mês de março comunicar a sua decisão acerca da crise política regional.

Hoje, um primeiro comentário está previsto para as 20:00, quando forem projetados os primeiros resultados.