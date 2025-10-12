MADEIRA Meteorologia
CNE sem qualquer queixa da Madeira até agora

Região
Data de publicação
12 Outubro 2025
12:53
A Comissão Nacional de Eleições ainda não está na posse de qualquer procedimento formal de queixa sobre como decorrem as eleições autárquicas de hoje na Madeira.

A informação acaba de ser prestada à JMFM através do porta-voz daquela instituição.

De acordo com André Weamans, até agora não chegou aos serviços da Comissão Nacional de Eleições nenhuma queixa, pelo que conclui que a votação decorre com normalidade.

Porém, ao longo da manhã, foram vários os partidos e candidatos que ameaçaram recorrer à CNE devido a alegadas infrações durante as eleições de hoje.

