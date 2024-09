Desde Outubro de 2021, a Câmara Municipal do Funchal já realizou 549 ações de formação aos trabalhadores da autarquia, No total, até à data, este alargado conjunto de formações abrangeu 2.586 funcionários, de todas as áreas municipais, com 23.230 horas de formação.

Ainda recentemente, realizou-se, na Sala da Assembleia Municipal, uma ação de formação organizada pela Associação dos Trabalhadores da Administração Local, tendo estado presente a vereadora Ana Bracamonte.

Na abertura dos trabalhos, a vereadora, que detém o pelouro dos Recursos Humanos, entre outros, realçou a importância destas iniciativas, até porque, consoante explicou «o nosso trabalho é cada vez mais exigente e escrutinado e, neste panorama, mais do que nunca, é essencial que, como profissionais da administração local, estejamos sempre preparados, atualizados seguros, para encarar estas novas realidades».

Ana Bracamonte apontou ainda o facto de “a formação contínua” ser “uma ferramenta fundamental para garantir que possamos oferecer o melhor serviço possível aos cidadãos”, não se esquecendo de salientar o papel dos «servidores públicos, já que “cada um de vós contribui de forma significativa para o bem-estar e desenvolvimento da nossa cidade. É através do vosso empenho e dedicação que conseguimos fazer a diferença na vida dos cidadãos do Funchal”.

Esta ação de formação foi no âmbito do aperfeiçoamento pessoal e incidiu sobre várias áreas pertinentes, incluindo Finanças e Contabilidade Pública, mas também Códigos de Contrato Públicos e ainda sobre o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação.