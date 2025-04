“Quinta, 24 de abril, a Câmara Municipal do Funchal vai organizar, através da Divisão de Juventude, o “Fórum Jovem – 12ºano e Depois?!!”, evento que irá decorrer no edifício do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira (UMa).

Com este evento, o “Fórum Jovem”, a CMF visou criar um contexto de proximidade e oportunidade para a participação dos jovens, colaborando de forma proativa no processo de decisão dos estudantes de 12º ano, no acesso ao ensino superior, dando a conhecer as várias vertentes e oportunidades de ensino e formação no ensino superior, nomeadamente no contexto regional, auxiliando os jovens nesta fase de vida, muito positiva mas também desafiante, refere a vereadora Helena Leal, com o pelouro da Juventude e Educação”, começa por referir comunicado à redação.

“No período da manhã, irão decorrer várias atividades formativas para as turmas previamente inscritas no evento.

A receção dos estudantes está prevista para as 09h00 e abertura oficial às 09h30. Os jovens estudantes terão assim a oportunidade de participar ativamente em várias sessões temáticas, nomeadamente sobre o processo de escolha do curso, sobre as Bolsas de Estudo do Município do Funchal e da DGES e outros apoios sociais, sobre a vida académica entre outros. Contará com a presença de 6 turmas de várias Escolas Secundárias e Profissionais do Município do Funchal

Ainda durante a manhã – entre as 11h e as 13h e durante toda a tarde – entre às 14h e as 18h - irá decorrer uma Exposição nos Jardins do Colégio dos Jesuítas – ExpoEstudante - com espaços destinados à apresentação dos vários cursos e oportunidades que existem na Universidade da Madeira e na Região, onde contaremos com testemunhos de jovens estudantes que estudam nestes cursos.

Refira-se ainda informações sobre outras oportunidades nomeadamente o programa Erasmus, o ingresso nas Forças Armadas, informações sobre estudar no estrangeiro através da Information Planet e as oportunidades educativas disponibilizadas pela Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, entre outras. A Expo estará aberta a todo o público, não necessitando de inscrição prévia”, é acrescentado.