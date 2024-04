Amanhã, pelas 9h30, tem lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o colóquio ‘Os 3D’s-Democratizar, Descolonizar, Desenvolver’.

A iniciativa, dinamizada pela autarquia do Funchal, em parceria com a Universidade da Madeira, insere-se no programa comemorativo dos 50 anos do 25 de abril.

O colóquio conta com a presença do vice-presidente da CMF, Bruno Pereira e moderação de Ana Isabel Moniz e Rui Carita da UMa.

O colóquio terá a participação dos seguintes oradores: Susana Peralta- Nova SBE; António Araújo- Universidade Nova de Lisboa; António Costa Pinto-ISCTE; João Pedro George –Universidade Nova de Lisboa e Fernando Pimenta-CEHA.