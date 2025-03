A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, leva a efeito uma nova campanha de proximidade junto da população no âmbito da separação de resíduos, designada ‘Eco Juntas’, como se lê em nota de imprensa enviada para as redações pela autarquia.

O projeto foi apresentado, esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, contando com a presença da vereadora Nádia Coelho e também com todas as Juntas de Freguesia do Funchal.

A iniciativa consiste na disponibilização de um ecocentro móvel, o qual permite à população a deposição de pequenos resíduos domésticos e perigosos, que habitualmente não podem ser depositados nos habituais contentores de resíduos urbanos, tais como cd’s e dvd’s, pilhas e baterias, utensílios de cozinha, tinteiros e toner’s, lâmpadas fluorescentes, latas de tinta, telemóveis e carregadores, permitindo o tratamento final adequado e a sua respetiva valorização.

“É um equipamento de elevada versatilidade, em aço galvanizado, com uma plataforma central rolante para fácil extração dos resíduos. Assume a particularidade de ser um equipamento móvel e que, de forma itinerante, irá passar por todas as freguesias do município, de acordo com a calendarização prevista”, lê-se no comunicado.

O projeto vai arrancar no dia 10 de abril na freguesia de Santa Luzia, (10 a 17 de abril), seguindo para a freguesia de Santa Maria Maior (17 a 24 de abril), Santo António (24 de abril a 02 de maio), São Gonçalo (02 a 08 maio), São Martinho (08 a 15 de maio), São Pedro (15 a 22 maio), São Roque (22 a 29 maio) e Sé (30 a 09 junho). De referir que este equipamento irá circular várias vezes por ano pelas Freguesias, permitindo assim uma maior participação da população.

De salientar que o projeto resulta de mais uma parceria e colaboração com as Juntas de Freguesia do Município do Funchal, órgãos do poder local de maior proximidade com os munícipes.

Segundo referiu Nádia Coelho, “com mais esta iniciativa, a autarquia pretende aumentar a capacidade de separação de resíduos e promover o aumento dos resíduos recolhidos seletivamente e contribuir assim para a economia circular no nosso município”.