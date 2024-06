As ações de sensibilização e informação são uma ferramenta importante para se fomentar uma mudança de atitudes, com vista a comportamentos mais sustentáveis. Apesar da sensibilização por si só não levar a mudanças permanentes, é um passo muito importante para a consciencialização dos munícipes relativamente ao problema do mosquito Aedes aegypti, vetor de transmissão da Dengue, Febre Amarela, Zika ou Chikungunia.

Neste eixo de atuação, pretende-se realizar um programa de sensibilização porta-a-porta, junto do setor do comércio e serviços, com a distribuição de um desdobrável informativo, acompanhado de um flyer com informação adicional, dirigida a este setor específico. O arranque desta iniciativa teve lugar, hoje, 07 de junho, junto à Câmara Municipal do Funchal com a presença da vereadora Nádia Coelho e a equipa do Museu de História Natural do Funchal.

Esta ação faz parte de um conjunto alargado de iniciativas de informação e sensibilização que a autarquia tem efetuado e que pretende percorrer todos os estabelecimentos, das diversas freguesias do Funchal, localizados na baixa da cidade.

Esta ação enquadra-se na Estratégia Municipal de combate ao mosquito (Aedes aegypti) vetor de transmissão da Dengue, presente no Funchal desde 2005.