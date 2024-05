A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aderiu ao desafio da Associação Portuguesa de Fibromialgia APJOF. Deste modo, irá assinalar no próximo dia 12 de maio o Dia Mundial da Fibromialgia com a iluminação do edifício dos Paços do Concelho de roxo.

Refira-se que, tal como escreve um comunicado de imprensa, esta doença reumática (DR) afeta cerca de 1,7% da população e é a 2.ª DR que em Portugal causa mais incapacidade.

“Apesar da Fibromialgia ter sido reconhecida em 1992 pela Organização Mundial de Saúde, de existirem Circulares Normativas da Direcção-Geral de Saúde, estudos, artigos, resoluções publicadas no Diário da República, ainda há muitos médicos (e até familiares e amigos) que não acreditam na existência desta patologia. Por consequência, os diagnósticos e acesso à terapêutica são tardios, o que piora o estado de saúde e incapacidade destes utentes e tem também grande impacto a nível psicossocial”, pode ler-se.

“Além disso, não existe qualquer apoio legislativo a nível laboral, escolar e na saúde para as pessoas com este diagnóstico. É urgente mais sensibilização/literacia perante a sociedade, para uma melhor aceitação desta patologia, e legislação de apoio aos doentes”, acrescenta.

Para assinalar esta data, a APJOF além da iluminação de monumentos, está a organizar um webinar (gratuito e acessível a todos) que também decorrerá dia 12 de maio, às 21h, em direto no canal de YouTube (https://www.youtube.com/@APJOF) com a participação do reumatologista Diogo Guimarães da Fonseca, cujo tema será ‘Crises de Fibromialgia: O que são? Como gerir?’.