Bom dia!

Arranca hoje pelas 9h30, a Semana do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município, sob o tema ‘Uma Só Terra - A tua pegada Conta!’ Durante a Semana do Ambiente, que se realiza entre hoje e sexta-feira, 7 de junho, a CMF divulga o trabalho realizado por diversos departamentos da autarquia, em prol da qualidade ambiental.

Pelas 18h00, realiza-se a segunda sessão de esclarecimentos do Orçamento Participativo do Funchal, na Sala da Assembleia Municipal. Esta segunda sessão de esclarecimentos do OPD destina-se às Freguesias da Sé, Santa Luzia, São Pedro e Imaculado Coração de Maria.