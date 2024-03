A vereadora Helena Leal, que tutela a Educação e o Social na Câmara Municipal do Funchal, esteve ontem presente na comemoração do 117º aniversário da Fundação de Nossas Senhora da Conceição. A ocasião ficou marcada pela entrega de uma viatura, recentemente adquirida e que resultou da doação de 17.086,55 euros que a autarquia obteve com o leilão das barracas e stands da Noite do Mercado do ano transato, indicou a autarquia.

Refira-se que a edilidade decidiu assumir o remanescente - a carrinha custou cerca de 23.000 euros – somando, deste modo, um apoio de mais 6.000 ao valor doado em dezembro.

Note-se que a Fundação de Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1847, por José Silvestre Ribeiro, apoia, à data, 36 crianças e jovens, entre os dois e os 20 anos, em acolhimento residencial, 25 , em regime de semi-internato, 11.

Note-se que a Câmara Municipal tem reforçado anualmente os apoios sociais, quer aos munícipes, nomeadamente com os programas de apoio ao arrendamento, aquisição de medicamentos, bolsas de estudo, natalidade e família, manuais escolares, bem como às instituições e entidades que trabalham nesta área, através do apoio ao associativismo.