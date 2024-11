A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou em nota de imprensa que, devido à desmontagem da grua de uma obra, e por motivos de segurança, será necessário proceder à interrupção da circulação rodoviária, bem como à proibição de estacionamento na Rua do Aljube, amanhã, dia 9 de novembro, entre as 08h00 e as 19h00.

Durante esta interrupção, o acesso à Clínica da Sé deverá ser efetuado pela Rua Dr. António José de Almeida, refere a autarquia.

Mais acrescenta que a Avenida Arriaga, no troço compreendido entre a Avenida Zarco e a Rua João Tavira funcionará nos dois sentidos, apenas para o acesso à Praça de Táxis e estacionamento reservado.

“Durante o período de interrupção, as operações de cargas e descargas que se realizem na Rua João Tavira deverão aceder a este arruamento através da Rua Câmara Pestana”, refere ainda a Câmara Municipal do Funchal, que solicita “a melhor compreensão dos condutores pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente no local.”

A interrupção, proibição de estacionamento e acessos especiais, serão coordenados pela Polícia de Segurança Pública.

Para mais informações, deverá consultar a plataforma municipal: infomobilidade.funchal.pt.