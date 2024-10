A Câmara Municipal do Funchal informa que, por motivos urgentes de reparação da rede elétrica, torna-se necessário interromper a circulação rodoviária, na via de trânsito norte do Largo Severiano Ferraz, junto à Travessa do Redondo.

Esta interrupção começou hoje e prolonga-se até às 09h30 de amanhã.

Durante a intervenção, a circulação rodoviária neste local será apenas permitida no sentido este-oeste, possibilitando a entrada dos veículos que circulam na Rua 5 de Outubro e pretendem aceder ao Largo Severiano Ferraz.

Os veículos que circulam no Largo Severiano Ferraz (sentido oeste-este) e no viaduto da Via 25 de Abril e que pretendem aceder à Rua 5 de Outubro, devem contornar o Largo Severiano Ferraz e seguir pelo Largo de São Pedro devem contornar o Largo Severiano Ferraz e seguir pelo Largo de São Pedro.

A CMF agradece a compreensão dos condutores para os transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e as orientações da Polícia de Segurança Pública.