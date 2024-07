Bom dia!

Programa com isenções fiscais já permitiu a compra de 96 casas no valor de 9,6 milhões de euros. Cristina Pedra culpa os dois executivos municipais anteriores pela atual falta de habitação no concelho. SocioHabita tem cerca de duas mil famílias em espera e mais de mil agregados beneficiam de subsídio de arrendamento. Estão em obras 355 fogos a custos controlados.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM numa Primeira Página que destaca braço-de-ferro nas esplanadas. A Câmara do Funchal começou ontem a recolher mesas e cadeiras na Zona Velha da Cidade. Indignados, alguns proprietários de restaurantes ameaçam fechar um dia se não forem recebidos. O vereador do Urbanismo garante ao JM que não vai ceder.

No Porto Santo, bombeiros já legalizaram três carros. Metade das viaturas sem inspeções ou documentos está de novo ao serviço da corporação.

Saiba ainda que Orçamento adiado começa a ser discutido.

Não perca também a notícia que dá conta de um assalto. Popular ajudou a deter dois suspeitos.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.