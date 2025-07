A clínica do Dói-Dói, a decorrer no MadeiraShopping até 27 de julho, reforça a sua componente educativa com a realização de três workshops gratuitos dedicados a temas essenciais do quotidiano infantil. As sessões acontecem aos sábados, entre as 11h00 e as 13h00, e são dinamizadas por profissionais da Associação Madeira Emergência.

Com uma abordagem prática e interativa, os workshops foram pensados para capacitar as crianças com conhecimentos úteis e comportamentos preventivos, em diferentes contextos do dia a dia. O primeiro, com data marcada para 12 de julho, é dedicado à segurança na praia.

Sob o tema ‘Diversão na praia, com segurança’, os participantes vão aprender a identificar riscos, interpretar as bandeiras e saber como agir em caso de necessidade. A sessão será conduzida por Emanuel Fernandes, Nadador Salvador da Associação Madeira Emergência.

No dia 19 de julho, o tema em destaque será a comunicação com os serviços de emergência. Intitulado ‘112- quando ligar e o que dizer”, este evento ensina, de forma simples e acessível, como realizar uma chamada eficaz para o número de emergência, fornecendo as informações certas para garantir uma resposta rápida. A sessão será orientada por Mafalda Santos, enfermeira da mesma associação.

O último evento tem lugar a 26 de julho e propõe uma reflexão sobre a saúde emocional das crianças. S