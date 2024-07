A Câmara Municipal do Funchal adiantou que, no âmbito das obras em curso referentes à substituição da rede de água potável na zona do Lido, a circulação automóvel na faixa sul da Estrada Monumental e descida para a Rua do Gorgulho, será normalizada amanhã.

De momento, acrescenta a autarquia numa nota enviada às redações, ainda se estão a concluir os trabalhos de asfaltagem.

No mesmo comunicado, a Câmara do Funchal informa que se mantêm os condicionalismos na faixa norte, no sentido Este-Oeste.