Cinco indivíduos, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram detidos na Madeira “pela posse de armas proibidas e/ou posse de armas brancas (sem aplicação definida), as quais poderiam potencialmente ser usadas para efeitos de agressão”, anunciou a PSP, esta tarde, em comunicado.

Estas detenções aconteceram no âmbito de um conjunto de ações de fiscalização na cidade do Funchal, especialmente vocacionadas para a posse e utilização de armas brancas e/ou proibidas, realizado em março.

De acordo com comunicado da polícia, “estas ações, as quais contaram com o envolvimento de várias valências policiais, foram desenvolvidas em áreas de diversão noturna, zonas urbanas sensíveis e em locais conotados com o consumo e tráfico de substâncias estupefacientes existentes na cidade do Funchal”.

Entre as 5 armas apreendidas, a polícia destaca a posse ilegal de um bastão extensível (objeto contundente em metal) bem como armas brancas de fabrico artesanal.

Todos os detidos, residentes no Funchal, foram presentes ao Tribunal Judicial desta cidade, para aplicação de medidas de coação, aguardando o prosseguimento das investigações em liberdade.

Concluindo o comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira “recomenda a todos os cidadãos ou vítimas que, sempre que tenham conhecimento de situações suspeitas ou relacionadas com a prática destes ilícitos, contactem, no mais curto espaço de tempo e por qualquer via, qualquer Esquadra da PSP a fim de acionar a intervenção policial em tempo útil e em prol de um melhor serviço à comunidade”.