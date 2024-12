Chuva intensa a norte da Madeira e no Porto Santo aproxima-se do aviso laranja

As últimas horas têm sido marcadas por chuva intensa em São Vicente, Santana e Porto Santo, este último registando os valores mais elevados de precipitação na Região Autónoma da Madeira (RAM) até às 15 horas deste domingo.

Desde a meia-noite deste primeiro dia de dezembro, Porto Santo acumulou 20,4 litros por metro quadrado (mm) de precipitação, com 19,8 mm registados numa única hora.

Em São Vicente, o total acumulado desde o início do dia foi de 19,9 mm, sendo que, num intervalo de uma hora, foram registados 11,2 mm. Estes dois locais destacam-se pela intensidade da chuva num curto período.

Ainda na costa norte da Madeira, Santana registou 18,9 mm de precipitação acumulada até ao momento. Todos estes dados enquadram-se no aviso amarelo emitido ontem pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a costa norte da ilha e Porto Santo, mas ficam muito perto do aviso laranja.

A chuva mais intensa foi registada entre as 12h e as 13h, com impactos significativos nos concelhos de Santana, São Vicente e Porto Santo.

Outros municípios da Madeira também registaram precipitação, embora menos significativa. No Caniçal, os valores chegaram aos 8,9 mm, enquanto a estação meteorológica do Pico do Areeiro registou 3,8 mm e o Aeroporto da Madeira acumulou 3,4 mm. Nas estações do Observatório do Funchal e do Monte não foram registados quaisquer valores de chuva, sabe o JM.