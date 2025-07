O Chega reuniu-se com militantes e simpatizantes da Madeira com o objetivo de analisar a situação política atual e refletir sobre os principais desafios que se aproximam, nomeadamente aos níveis dos parlamentos nacional e regional.

Em nota enviada às redações o partido esclarece que estes momentos de contacto com a sua base são uma oportunidade para consolidar um crescimento sustentado, assegurar coordenação política e garantir que os que se aproximam do projeto estão identificados os princípios que o orientam.

Miguel Castro, presidente do Chega-Madeira, sublinhou que o seu partido “está empenhado em construir uma alternativa para a Madeira e para o país, com base num projeto reformista, humanista e com respeito pelas realidades locais”.

“Temos de estar sempre preparados para os desafios nacionais e regionais, aos quais queremos dar resposta com propostas exequíveis e um espírito de serviço. É na proximidade que se constrói a confiança, e é com confiança que vamos mudar a Madeira e também Portugal”, disse.

Por sua vez, Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República, que foi outro dos oradores no evento, destacou a importância da reunião como parte de uma estratégia de mobilização responsável e estruturada.

Queremos um crescimento com valores, com rumo e com pessoas que partilhem a nossa visão de mudança. Esta não é apenas uma luta contra o sistema, mas uma luta por um país mais justo, mais livre e mais humano”, justificou.

O Chega, informa, por fim que pretende “continuar a promover encontros para reforçar a sua implantação territorial e aprofundar o diálogo com a sociedade civil, em linha com a ambição de ser a força que melhor interpreta a esperança dos madeirenses”.