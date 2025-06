Chega pergunta se segundo meio aéreo chega mesmo a 1 de julho

Miguel Castro, deputado do Chega, acusou a “retórica” discursiva do Governo Regional de atribuir ao executivo o que “de bom acontece” e à oposição “o que de mau” há no sistema.

Depois, o deputado disse à secretária regional da Saúde e Proteção Civil que só está no Governo Regional porque o executivo anterior caiu.

“Para o Governo Regional, mais importante do que quem se senta na cadeira é a população, e a população ficou a perder com a queda do Governo, independentemente de que se senta na cadeira ficar ou não a perder”.

Miguel Castro também questionou se o relatório final da Autoriada Nacional da Aviação Civil já está concluído e na posse do Governo Regional, para a entrada de um segundo meio aéreo para o combate aos incêndios este verão, uma vez que o meio aéreo deve estar operacional a 1 de julho.

Na resposta, Micaela Freitas disse que o processo está em andamento e o novo governo central está a inteirar-se de toda a matéria.