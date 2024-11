Na primeira intervenção do período antes da ordem do dia, no plenário na Assembleia Legislativa da Madeira, o deputado do Chega Celestino Sebastião manifestou-se contra comportamentos inadequados de turistas na Região, quer nas serras quer nos espaços citadinos, como com visitantes a passear de fatos de banho como se o Funchal fosse uma instância balnear.

O parlamentar defende ações de fiscalização mais firmes, multas adequadas que sejam mais dissuasoras das atitudes de desrespeito para com as regras da Região.

”Não somos contra o turismo, mas não podemos aceitar o turismo de pé descalço que chega à Madeira que faz tudo o que lhe apetece e nada lhes acontece. A Madeira merece respeito”, concluiu.