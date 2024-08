O Grupo Parlamentar do CHEGA-Madeira, liderado por Miguel Castro, participou hoje na vigília pela liberdade da Venezuela, na Praça do Povo, no Funchal.

Miguel Castro, que deixou mensagem escrita num cartaz, aproveitou a ocasião para reforçar o seu apoio à diáspora venezuelana e sublinhar a “importância de um esforço conjunto na busca por soluções pacíficas para a crise”.

A iniciativa, organizada por membros da comunidade venezuelana na Madeira, visou chamar a atenção para a luta pela liberdade e pelos direitos humanos na Venezuela, país que enfrenta uma grave crise humanitária e política.

O líder do Chega refere, em comunicado, que “a vigília contou com a presença de membros da comunidade venezuelana residentes na Madeira, que partilharam testemunhos emocionantes sobre as dificuldades vividas pelos seus familiares e amigos que permanecem na Venezuela”.

”O CHEGA-Madeira reafirma assim a sua posição firme em defesa da liberdade e dos direitos humanos, não apenas na Venezuela, mas em todo o mundo. O partido continuará a apoiar ações e iniciativas que visem a promoção destes valores universais, mantendo-se ao lado de todos aqueles que lutam contra regimes opressivos e autoritários”, acrescenta.