O presidente do grupo parlamentar do CHEGA-Madeira, Miguel Castro, reagiu à notícia divulgada ontem na manchete do JM, sobre o custo do estudo para a implementação de uma moeda eletrónica na Região, que atingiu os 100 mil euros. Para o líder parlamentar, a ausência de qualquer desenvolvimento público desde a entrega do estudo em 2022 e o silêncio da Secretaria da Economia são simplesmente “vergonhosos” e refletem uma gestão negligente dos recursos públicos.

“Estamos a falar de 100 mil euros, dinheiro dos madeirenses, desperdiçados num projeto sem qualquer utilidade prática até agora. É uma afronta à população da Madeira, que luta diariamente com problemas reais, como o acesso à saúde e a habitação. Este governo revela uma incompetência alarmante na gestão do erário público, e esta situação é absolutamente inaceitável”, afirmou Miguel Castro.

A empresa responsável pelo estudo afirmou que a continuidade do projeto depende de “decisões políticas”, mas, até ao momento, o Governo Regional não tomou qualquer posição pública sobre o tema. Para Miguel Castro, este silêncio é mais uma prova da falta de seriedade e responsabilidade do executivo regional. “O Governo tem de explicar onde está o retorno deste investimento e justificar esta inação. Não há desculpa para este silêncio”, referiu o líder do Chega-Madeira.

Miguel Castro defende que o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, proposto pelo Chega-Madeira, deve ser imediatamente implementado, antes mesmo da aprovação do Orçamento Regional para 2025. “Este gabinete é crucial para impedir que mais situações vergonhosas como esta aconteçam. Não podemos permitir que se continue a brincar com os dinheiros públicos desta forma”, sublinhou.

O Chega-Madeira exige que sejam revelados todos os detalhes sobre o estudo e que o Governo Regional se pronuncie de forma transparente sobre o futuro deste projeto. “A Madeira precisa de uma governação séria, onde cada euro dos contribuintes seja investido de forma a trazer benefícios concretos para a população. Este episódio é mais uma prova de que o Governo Regional está completamente alheado das reais necessidades da nossa Região”, concluiu Miguel Castro.