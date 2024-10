O Grupo Parlamentar do Chega-Madeira submeteu um Projeto de Resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, propondo ao Governo Regional o frete de aviões para assegurar o transporte de estudantes universitários durante as pausas letivas, com saídas de Lisboa e do Porto. O objetivo desta medida é garantir que os jovens madeirenses que estudam no continente possam regressar à sua terra natal com tarifas acessíveis e em condições adequadas de conforto.

Esta iniciativa surge em “resposta às dificuldades financeiras que muitas famílias madeirenses enfrentam, agravadas pela insularidade e pelos elevados custos das viagens aéreas entre a Madeira e o continente”. Além disso, a escassez de vagas nos voos, especialmente durante o Natal e a Páscoa, “impede frequentemente estas famílias de garantir o regresso dos seus filhos à Madeira nas férias letivas”. O Chega-Madeira quer assegurar que todos os estudantes tenham a oportunidade de voltar a casa durante estas pausas, independentemente das suas condições financeiras ou da disponibilidade de voos.

“Com base na Lei n.º 105/2019, que define o regime jurídico da coesão e continuidade territorial, o CHEGA-Madeira considera que o frete de aviões é uma solução prática e eficaz para garantir que os estudantes madeirenses não fiquem privados do contacto regular com as suas famílias durante os períodos de pausa letiva. O partido defende que a criação de parcerias com companhias aéreas permitirá assegurar a sustentabilidade desta medida, otimizando recursos e ampliando a oferta de voos a preços mais acessíveis.”

Esta proposta do Chega-Madeira “reflete o compromisso do partido com a criação de soluções concretas que respondam diretamente às necessidades dos madeirenses, promovendo a continuidade territorial”, refere o partido em nota de imprensa.

O partido acredita que, ao facilitar o regresso dos estudantes universitários à Madeira durante as pausas letivas, estará a contribuir para um ambiente educativo mais justo, onde todos os jovens, independentemente da sua localização geográfica ou capacidade financeira, possam desenvolver plenamente o seu potencial.