O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega pelo círculo da Madeira, representou o grupo parlamentar nas comemorações oficiais do Dia do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), a convite daquela força de segurança.

Na ocasião, o parlamentar madeirense destacou que a GNR desempenha, na Região Autónoma da Madeira, um papel fundamental na manutenção da ordem pública, na vigilância florestal e ambiental, no policiamento de proximidade e na fiscalização rodoviária, com particular incidência nas zonas rurais, florestais e também periféricas do território insular.

“A GNR é uma força nobre, com uma missão exigente, que continua a ser cumprida com brio, disciplina e sentido de dever, mesmo quando o Estado falha sistematicamente nas suas obrigações para com as forças de segurança, como tem falhado”, disse Francisco Gomes.

Francisco Gomes também sublinhou a dedicação dos militares da GNR na Madeira, destacando que, apesar das dificuldades, continuam a assegurar a segurança das populações, a prevenção da criminalidade e o apoio diário às comunidades.

“Estes homens e estas mulheres dignificam a farda que envergam e prestam um serviço exemplar às populações. No entanto, continuam a ser negligenciados e desvalorizados pelo poder político. Isso é profundamente injusto e intolerável”, acrescenta.

O deputado defendeu ainda que o Estado tem uma dívida para com as forças de segurança, e que é urgente garantir melhores condições de trabalho, reforço de efetivos, estatuto justo e verdadeira valorização profissional para os militares da GNR, não só na Madeira, mas também em todo o território nacional.

“O Chega continuará a ser uma força de defesa incondicional das forças de segurança. A GNR merece respeito, investimento e reconhecimento — e não o abandono a que tem sido votada, juntamente com as outras forças de segurança”, concluiu.