O partido CHEGA-Madeira, representado por membros dos seus órgãos sociais, participou na X Edição do Seminário da ANP Madeira, realizado no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, sob o tema “Desbravar os ‘trilhos’ da Educação”.

Durante o seminário, o CHEGA-Madeira aproveitou para destacar os grandes desafios que o sistema educativo enfrenta atualmente. A falta de recursos adequados, a sobrecarga de responsabilidades imposta aos professores e a crescente pressão para responder a alunos com perfis de aprendizagem diversificados são questões que afetam profundamente a qualidade do ensino. Estes desafios exigem um sistema que proteja e valorize os professores, proporcionando-lhes as ferramentas necessárias para desempenharem as suas funções de forma eficaz. A dignificação da carreira docente e a recuperação do tempo de serviço perdido são essenciais para garantir que os professores estão motivados e preparados para enfrentar os obstáculos diários no ensino.

Sem um apoio forte e uma estrutura de recursos adequada, os professores têm cada vez mais dificuldade em manter um ambiente de aprendizagem produtivo. As equipas multidisciplinares, que podem ajudar a apoiar alunos com necessidades educativas específicas, são apenas uma parte da solução. A educação inclusiva requer não só profissionais especializados, mas também uma abordagem global que apoie os professores e crie condições favoráveis ao desenvolvimento de todos os alunos.

Contudo, a falta de disciplina nas escolas é um problema que se destaca entre os desafios do sistema educativo, com impacto direto na qualidade do ensino. O CHEGA-Madeira enfatizou que a crescente crise de indisciplina nas escolas da

região está a minar o ambiente educativo. Em comunicado, o partido afirmou que “a indisciplina, dentro e fora da sala de aula, destrói o ambiente de aprendizagem e compromete o futuro dos alunos madeirenses”. O desrespeito pelas regras e a falta de autoridade dos professores criam um clima que impede o desenvolvimento académico.

Para o partido, a solução passa pela restituição da autoridade aos professores e pelo reforço do número de assistentes operacionais, que desempenham um papel crucial na manutenção da segurança e da ordem nas escolas. “Sem disciplina, o sistema educativo não pode funcionar de forma eficaz. Os professores devem ser respeitados e valorizados, pois só assim poderão garantir um ensino de qualidade”, defendeu o CHEGA-Madeira, sublinhando a necessidade de intervenção urgente.

Além disso, o partido alerta que a atual permissividade nas escolas está a afetar o potencial dos alunos. “A escola deve ser um local de exigência, de rigor e de preparação para a vida. Se não formos capazes de impor disciplina e enfrentar a frustração, estamos a criar gerações despreparadas para o mundo real”, reforçou o partido.

A restauração da ordem nas escolas é vista como um passo fundamental para garantir que os jovens estão preparados para enfrentar os desafios do futuro. O CHEGA-Madeira reiterou ainda o seu apoio aos professores na sua luta pela recuperação do tempo de serviço e pela valorização da carreira docente, elementos chave para garantir um sistema educativo forte e eficaz.