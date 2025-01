O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, acusou o Juntos pelo Povo (JPP) de ser “a nova bengala do PSD de Miguel Albuquerque”. As declarações foram feitas à margem do encerramento do congresso regional do JPP, que teve lugar este domingo, na Casa das Mudas.

Segundo Francisco Gomes, o JPP já está a posicionar-se como sucessor do CDS num futuro governo regional, assumindo o papel de boia de salvação daquele que classificou como “o regime arrogante que nos lidera há cinquenta anos”. O também vice-presidente do Chega-Madeira afirmou que a aliança que, segundo diz, já está preparada entre o JPP e o PSD compromete a renovação política na Madeira, perpetuando as mesmas dinâmicas de poder que têm dominado a Região nas últimas décadas.

O representante do Chega-Madeira acusou o JPP de fala de coerência, afirmando que aquele partido tenta se apresentar como uma alternativa política, porém, a seu ver, o verdadeiro objetivo do JPP é alcançar o poder a qualquer custo, incluindo a realização do que classifica como “acordos de bastidores” com o PSD.

As declarações de Francisco Gomes surgem na sequência de uma entrevista do secretário-geral do JPP a um órgão de comunicação social regional, na qual confirmou que o JPP apoiará a força política mais votada nas próximas eleições. Para o deputado do Chega, essa postura é mais uma evidência do alinhamento do JPP com o PSD, disfarçado sob uma promessa de garantir estabilidade, que o Chega classifica como “falsa e enganadora”.