O deputado madeirense do Chega na República denunciou o “encerramento compulsivo do Espaço Sociocultural do Bairro da Argentina. Na sua opinião, esta iniciativa, que tem lugar na sequência de outras que têm ocorrido naquele conjunto habitacional, tem por objetivo forçar a população a abandonar as suas casas e libertar a área que as mesmas ocupam para outros fins”, denota comunicado à imprensa.

“O Bairro da Argentina e as pessoas que lá vivem estão, há nos, deixados ao abandono. Limitaram os transportes públicos, são os residentes que suportam a gestão dos espaços verdes, não há manutenção das casas e quem de direito nem lava os contentores do lixo. Agora, fecharam o espaço sociocultural, que era o ponto de encontro e a âncora da comunidade”, refere Francisco Gomes.

“Os habitantes do Bairro da Argentina são boas pessoas. Mesmo depois de tudo o que lhes têm feito, incluindo fechar a Escola do Pião, que os obriga a levar as crianças para as Malvinas, estão cá a lutar pelas suas casas e não se vergam aos interesses instalados. Esta gente é boa gente!”, enfatizou.

Francisco Gomes denuncia que em causa poderão estar “interesses imobiliários, que querem beneficiar da localização e da vista sobre o mar que têm muitas das casas que formam o Bairro da Argentina”.