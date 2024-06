O deputado do Chega na Assembleia da República e o grupo parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira avançaram com a entrega de votos de congratulação à Casa de Saúde de São João de Deus por ocasião do centenário daquela instituição, conforme revelou hoje o partido em comunicado.

Descrevendo a Casa de Saúde como uma instituição “com uma história rica e inspiradora, marcada pelo seu compromisso com a oferta de cuidados e apoio aos mais vulneráveis”, o texto dos votos apresentados pelo deputado nacional e pelo grupo parlamentar regional do Chega sublinha o facto de que, ao longo do tempo, a Casa de Saúde tem “evoluído, adaptando-se às novas necessidades, enfrentando desafios cada vez mais complexos e consolidando-se como um pilar essencial na saúde mental e reabilitação social”.

“Neste seu século de existência, a Casa de Saúde de São João de Deus tem desempenhado um papel exemplar no apoio aos mais necessitados, destacando-se pela sua dedicação inabalável e uma abordagem humanizada. Não é surpreendente que a instituição se tenha se tornado um refúgio para aqueles que enfrentam problemas graves, proporcionando um ambiente de esperança”, disse Francisco Gomes, deputado do partido na Assembleia da República, citado na mesma nota.

Já Miguel Castro, presidente da estrutura regional do Chega na Madeira considerou que “a Casa de Saúde de São João de Deus é merecedora de reconhecimento e gratidão por um século de serviço exemplar”. “Temos toda a certeza que a celebração dos seus primeiros cem anos de existência será um marco de inspiração para que continue a sua nobre missão, sempre em prol dos mais necessitados.”