Bom dia!

A moção de censura passou e a Madeira está outra vez sem governo. O debate parlamentar foi muito crispado e terminou com PSD e CDS a votar contra e PS, JPP, IL e PAN ao lado do Chega. Ireneu recebe amanhã os partidos e depois fala com Marcelo. PSD: Albuquerque quer eleições já e Manuel António pede tempo ao Presidente da República.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o Porto Santo. Centro de Saúde sem água quente. Problema afeta todo o edifício há cerca de três semanas.

Saiba ainda que luta da oposição da Venezuela foi distinguida em Estrasburgo, que Madeira já tem mais de 60 mil camas e que PBrezzy estará em novo podcast do JM.

Não perca ainda um Tirar a Limpo que responde se há discriminação no acesso aos museus.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!