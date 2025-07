O Francisco Gomes, deputado do Chega à Assembleia da República, considera que a centralização de serviços da RTP-Madeira “visa, de forma encapotada, abrir caminho para a subcontratação futura de serviços a empresas privadas”, que, adianta, “já estão identificadas”.

“Isto não é uma reorganização. É uma desresponsabilização do serviço público e uma porta escancarada à privatização disfarçada de meios e competências. Todos sabemos quem vai lucrar com isto e não são, de todo, os madeirenses nem os trabalhadores da RTP-Madeira!”, afirma o parlamentar madeirense citado num comunicado alusivo uma audição ao presidente do Conselho de Administração da RTP, que teve lugar hoje na Assembleia da República.

De acordo com a mesma fonte, “denunciou o facto de que, segundo diz ter sido informado, a centralização ter sido implementada sem qualquer parecer público e sem consulta à Comissão de Trabalhadores da RTP-Madeira, nem aos órgãos de governo próprio da Região” e lamentou, ainda, “que, ao contrário do que sucede nos Açores, a Madeira seja, a seu ver, alvo de tratamento desigual e sem justificação técnica ou económica apresentada”.

“Estou preocupado com os trabalhadores que asseguram o dia a dia da RTP-Madeira com dedicação. Não com os senhores que acumulam fortunas à custa da estação, que usam a estação para fazer política em horário nobre e que saem sempre a rir”, declarou Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.