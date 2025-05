A vila da Ponta do Sol vive, este domingo, um dos momentos mais simbólicos do projeto ‘Um Dia Pela Vida’ com a realização da festa final do ‘Sol pela Vida’, que englobou uma arruada e a passagem da ‘Chama da Vida’.

O programa teve início logo pelas 07h00, com uma missa na Igreja Matriz, à qual se seguiu um momento musical com o violinista João Inácio. Pelas 08h30, arrancou a arruada pelas principais ruas da vila, culminando no Largo do Pelourinho com a chegada da ‘Chama da Vida’.

Este ato simbólico representou, segundo a organização, “a luz interior e a força de quem enfrenta o cancro”, sendo um dos momentos mais marcantes do dia, que contou com a participação de dezenas de pessoas, entre elas elementos da Associação de Motards da Ribeira Brava.

O extenso programa prolonga-se até cerca da 1h00 da madrugada e incluiu, entre outros destaques, a ‘Volta dos Vencedores’, um momento de homenagem aos sobreviventes da doença, e a ‘Volta dos Cuidadores’, dedicada a todos os que acompanham e apoiam os doentes.

Veja as imagens: