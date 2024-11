Victor Freitas (PS), vice-presidente da ALRAM da oposição, está à frente dos trabalhos parlamentares no hemiciclo, iniciando esta segunda ronda após o intervalo regimental.

Miguel Castro, CH, interveio para descansar a “classe docente” na Região, explicando que existem algumas forças partidárias a quererem se escusar da aprovação do Orçamento para 2025.

“Nós estamos aqui hoje a discutir estes dossiês porque o Partido Socialista votou o adiamento da moção”, reforçou o presidente do CH Madeira.

Paulo Cafôfo (PS), em resposta, sublinhou a “incoerência” do CH.

Foi apreciado na generalidade o projeto de resolução, de autoria do CH, intitulado “Recuperação do Tempo de Serviço dos Docentes vindos do Ensino Privado na Região Autónoma da Madeira” e a apreciação na generalidade do projeto de decreto legislativo regional, da autoria da IL, intitulado “Altera o Decreto Legislativo Regional n.° 23/2018/M de 28 de dezembro de 2018”.