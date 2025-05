A primavera insiste em dar um ar da sua graça mas o sol na Região continua a ser de inverno. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje o céu estará geralmente muito nublado e haverá períodos de chuva ou aguaceiros, em especial a partir do meio da tarde.

Já o vento será em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, rodando gradualmente para o quadrante sul a partir do final da manhã.

Quanto ao estado do mar, o IPMA prevê para esta terça-feira ondas de noroeste com 1 metro para a costa norte e ondas de sudoeste inferiores a 1 metro para a costa sul.

A temperatura da água do mar irá oscilar entre os 19 e os 20ºC.