Com portas abertas ao público desde 2020, o Centro Interpretativo Ecos Machico (CIEM) continua ativamente a implementar os seus objetivos e ações de promoção e sustentabilidade, sendo que, à data o projeto identificou já 45 ecossítios com interesse para a preservação da geodiversidade, biodiversidade, história e cultura, cujo conteúdo científico é “amplamente divulgado em ações de sensibilização, formações e visitas participativas”, refere o CIEM em nota de imprensa.

Com participações anuais acima dos 6000 intervenientes, o CIEM “passou a ser ponto de paragem não só para os locais, como também para quem visita Machico em busca de informações turísticas”. “Desde o início do ano 2024 já recebemos mais de 500 visitas, que procuram essencialmente informações sobre Machico e o que oferece na área do turismo de natureza. Há uma evidente tendência para procurar informações alternativas aos hotspots. Reconhecemos também que o Prémio de Geoconservação, trouxe alguns curiosos para conhecer o projeto e, em particular, os conteúdos Ecos Machico ligados à temática, como é o caso o nosso Roteiro de Geodiversidade”, informa a coordenadora do projeto, Ana Neves.

Para assinalar o seu aniversário, o CIEM organizou um evento outdoor destinado aos jovens do ATL do Solar do Ribeirinho que tiveram a oportunidade de participar na “À Descoberta da Cidade”, atividade através da qual puderam testar os seus conhecimentos acerca da história e dos valores naturais dos Ecossítios de Machico, numa caça ao tesouro realizada no centro da cidade.

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, “referiu que o projeto Ecos Machico, na celebração de mais um aniversário, constitui uma importante mais valia na valorização de um território pontilhado de sítios, ecossítios e geossítios de um valor inquestionável, projetando este município como um destino onde a sustentabilidade constrói-se através do conhecimento científico, mas onde a simplificação da linguagem permite que esta herança patrimomial esteja ao alcance de todos. É, definitivamente, uma aposta ganha”.

Marco Teles, presidente da Associação Insular de Geografia considerou que “(...) este 3º aniversário do CIEM vem reforçar a pertinência do projeto iniciado em 2020, numa parceria entre a AIG e o Município de Machico e que tem contribuído para a divulgação do património natural e cultural do concelho, sensibilizando a população para as questões cada vez mais pertinentes da preservação e da sustentabilidade ambiental”.