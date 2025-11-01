Celso Bettencourt promete reforço do apoio à Festa da Castanha e aos produtores locais

Presidente da Autarquia confirmou que o projeto da ligação rodoviária entre o Curral das Freiras e o Jardim da Serra está em curso, recordando que o Governo Regional “já deu a sua palavra”. Acredita que “será uma realidade em breve, garantindo melhor mobilidade e segurança para a população”, afirmou.

O novo presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, escolheu o Curral das Freiras e a Festa da Castanha para o seu primeiro ato oficial após a tomada de posse. Na intervenção, afirmou ser “uma enorme honra iniciar funções no coração da Madeira”, destacando o simbolismo da freguesia e o valor das suas tradições.

O autarca começou por felicitar a Casa do Povo do Curral das Freiras pela organização do cortejo etnográfico e da festa, sublinhando que “todo o esforço depositado é fundamental para preservar a identidade e as tradições locais”. Garantiu ainda que o município reforçará o apoio à festa e às iniciativas culturais ligadas à castanha.

Agradeceu o trabalho do Governo Regional e da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, que têm desenvolvido ações de limpeza e tratamento dos castanhais, no âmbito do combate a doenças que afetam a produção.

Anunciou também que a Câmara irá criar pomares públicos de castanheiros em cotas mais baixas, com melhor acesso a água, para “garantir a sobrevivência” e o aumento da produção. “Vamos fazer o nosso trabalho. A Secretaria Regional está a fazer o dela e, juntos, vamos preservar este património natural”, referiu.

O autarca reafirmou ainda o compromisso de criar um programa municipal de apoio direto aos agricultores, abrangendo a aquisição de produtos, ferramentas e maquinaria. “Sem os produtores, esta festa não faz sentido. Vamos estar próximos de vocês e apoiar quem trabalha a terra”, assegurou.