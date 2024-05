Após a celebração da Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, mais conhecida como Corpo de Deus, a decorrer no Largo do Colégio, realiza-se a procissão até à Sé.

Uma multidão de fiéis assiste à cerimónia presidida pelo bispo da Diocese do Funchal D. Nuno Brás.

Veja a fotogaleria.