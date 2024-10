Bom dia!

Com a rescisão de Silas acertada, o Marítimo já está no mercado em busca de treinador. Rui Duarte, técnico de 46 anos, está livre depois de ter liderado a equipa principal do Braga na última época. Passou antes pelas formações sub-23 e de juniores do clube minhoto, além de Trofense, Casa Pia e Farense. Neste momento, é a hipótese mais forte para assumir o comando técnico dos verde-rubros.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o Nacional. Matheus Dias mostra qualidade. O médio tem apresentado um rendimento alto, sendo titularíssimo e imprescindível para Tiago Margarido.

Saiba ainda que Ronaldo lidera lista dos mais bem pagos e que Duarte Anjo quer regresso do Badminton aos Jogos Olímpicos. Madeirense é candidato à presidência da Federação e identifica o regresso da modalidade a palcos olímpicos como grande desígnio da sua candidatura.

