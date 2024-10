A cantora e compositora Elisa, edita hoje o single de avanço do seu novo disco de originais ‘Na ilha’, intitulado ‘ASAS’, o qual já está disponível em todas as plataformas digitais.

“A canção foi feita durante um período não tão bom da minha vida, em que eu me ‘agarrei’ a músicas pop felizes para contrariar a vontade de querer ficar triste. O mote da canção foi uma frase dita pela minha mãe, numa chamada em que eu lhe dizia que não entendia o porquê de algumas coisas não correrem da forma que eu queria, ela sossegou-me com ‘tudo tem uma razão de ser, se o universo tirou, então é porque te espera algo melhor’. Então fiz com o N.Drew um tema que sabia que me ia ajudar e que talvez possa ajudar quem o ouve.” partilha Elisa.

Ouça aqui a nova música: