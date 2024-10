Bom dia!

- Às 9h00, na sala do Senado, no piso -2 do Campus da Penteada, realiza-se a conferência ‘A Influência dos Estereótipos de Género e as Máscaras da Masculinidade’.

- No Centro de Congressos do Funchal, continua, com início às 9h00, o III Congresso dos Psicólogos dedicado à ‘Psicologia e o Futuro”. O encerramento está previsto para as 17h15.

- O Museu de Imprensa em Câmara de Lobos recebe, às 9h15, a sessão de abertura da X edição do seminário ‘Desbravar os ‘trilhos da Educação’, promovida pela Associação Nacional de Professores. Às 14h00, Paulo Portas faz uma intervenção com o tema ‘O Estado da educação e a transformação do mundo moderno’.

- O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe as Jornadas do Internato Médico 2024, com início agendado para as 9h15.

- A sessão de abertura da Conferência ‘Inteligência Artificial: Desafios Éticos na Educação e na Saúde Mental’ está marcada para as 9h30, no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebe, às 10h30, o presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP), professor Ricardo Ramos.

- Na catedral do Funchal, às 11h00, a missa solene dos 507 anos da Dedicação da Sé do Funchal.

- No salão nobre do Governo Regional, às 11h30, tem lugar a assinatura do protocolo com a associação White Ribbon e apoiado pela Embaixada do Canadá. Ana Sousa, secretária regional de Inclusão Trabalho e Juventude, preside à cerimónia.

- Na Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras, às 12h00, decorre a cerimónia de entrega de Diplomas de Mérito relativos ao ano letivo 2023/2024.

- Pelas 14h30, o salão nobre do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira será palco do evento ‘United by Arts: A shared vision’.

- A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia Mecânica, organiza, a partir das 15h00, uma Tarde Técnica sobre ‘Sistemas de Cocção Solar’, no auditório da Secretaria Regional dos Equipamentos e Infraestruturas.

- Decorre a partir das 17h00 o evento GameJam+ Madeira, na Reitoria da Universidade da Madeira.

- A Associação Avesso assinala 10 anos de existência e 10 edições do Festival Avesso. Pelas 19h00, no Hall do Centro Cultural John dos Passos, é inaugurada uma exposição e conta com a atuação Jovens Do Avesso e Pequenos Avessos.

- A partir das 19h30, junto à Sé do Funchal, arranca a XVII Corrida das Mulheres 2024.

- No último dia da 5.ª edição do MusAntiqFest, evento de música antiga, às 20h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, atua o grupo Trovas D’Amigo, especializado na execução de música medieval, com especial enfoque na lírica galaico-portuguesa.

- Às 21h00, no auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal, a estreia oficial da peça do ATEF ‘Camões, as Armas e os Barões Assinalados’.

- Principia às 21h30, na Igreja do Colégio, o 13.º Festival Internacional de Órgão da Madeira. Esta noite, está em destaque a ‘Arte da Improvisação” com Wolfgang Seifen, órgão. O concerto é de entrada livre.

- No Porto Santo, começa a convenção anual da Go4Travel.