No âmbito do festival ‘Avesso’, o Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, acolhe, amanhã, pelas 21 horas, a farsa de Elmano Sancho, intitulada ‘Damas da Noite’.

”Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta de expectativas em torno do seu nascimento para levantar o véu de Damas da Noite: os pais esperavam uma menina, de nome já destinado, Cléopâtre, mas nasceu um menino. O encenador pretende assim dar vida a esse outro desejado de si mesmo, como se este fosse uma espécie de duplo e existisse numa realidade paralela que Damas da Noite encena. Para erguer essa figura ficcionada chamada Cléopâtre, Elmano Sancho imergiu no mundo fascinante e provocador do transformismo. Os artistas transformistas ‘vestem a pele de um outro, tentam ser um outro’. São ‘flores que abrem de noite’, intérpretes de uma transformação ‘pautada pela transgressão, o desconforto, a ambiguidade, a brutalidade dos corpos e a violência das emoções’. Através dessa interpretação paradoxal da diferença, Damas da Noite explora a presença ou ausência de fronteiras entre realidade e ficção, ator e personagem, homem e mulher, teatro e performance, tragédia e comédia, original e cópia, interior e exterior, dia e noite. Nesse jogo de relações, aposta-se a identidade como matéria fluida, ‘rimbaudiana’, revelando o outro que somos, o estrangeiro que albergamos”, lê-se na sinopse da peça.