A atração de talento é uma ferramenta de importante valor para uma região como a Madeira que, apesar de estar rodeada por água, oferece excelentes condições de hospitalidade, clima, segurança, bem-estar e tem ligações áreas para a maioria das capitais europeias. A globalidade desta região é cada vez mais um chamativo e um para o sucesso das empresas regionais, pois os seus colaboradores trabalham e vivem num ambiente próspero e multidisciplinar.

Com a globalização, as empresas têm de estar preparadas para a alteração do mercado de trabalho a vários níveis: mudanças ideológicas, tecnológicas e mudanças de mentalidades.

Desta forma, o capital humano torna-se cada vez mais essencial numa organização. É necessário, por isso, atrair e reter talento para termos empresas sólidas e capazes de competir num mercado cada vez mais global e em constante mudança.

O desenvolvimento de talentos, e a própria diversidade cultural que daí advém, é uma aposta determinante no Recrutamento Global, onde a contratação de talentos de diferentes países traz novas perspetivas e habilidades à organização, formando por sua vez equipas diversificadas e multiculturais e reforçando a capacitação para a globalização.

O treino e desenvolvimento de competências interculturais e respetiva adaptabilidade, é uma divisa na preparação dos colaboradores para interagirem com diferentes mercados e lidarem com mudanças voláteis. A captação e retenção de talento potencia também uma cultura organizacional aberta, que valoriza a diversidade e inovação corporativa, tornando-a mais resiliente e capaz de se adaptar à globalização.

A receção de talentos, aliada à globalização, são gatilhos ao fomento da tecnologia e à inovação, necessários à transformação digital e essenciais para as empresas competirem no mercado global. Isso inclui a implementação de sistemas inovadores de e-commerce, a análise de dados e metadados, bem como o uso de inteligência artificial para otimizar operações e personalizar respostas e/ou soluções.

A interculturalidade de uma eficiente captação de talentos pode impactar diretamente na diversificação de receitas por via de investimentos estratégicos e de fusões e/ou aquisições internacionais, posicionando as empresas para melhor poderem competir globalmente.

A promoção criativa, resultado de uma multidisciplinaridade intercultural pela captação de talentos, é uma matriz para o equilíbrio entre projetar uma identidade de marca global e adaptar as mensagens e produtos ao mercado local. Resultante disso, as estratégias digitais das empresas, responderão imediatamente às necessidades e comportamentos dos consumidores globais.

Outra facilidade proveniente da promoção criativa, será a facilidade em monitorizar as tendências socioeconómicas, tecnológicas e políticas, antecipando assim as mudanças no mercado. A análise das questões de comércio internacional, protecionismo e a própria mudança nas cadeias de suprimentos, torna-se fluída com uma equipa multicultural e multidisciplinar.

Intensifica-se igualmente a necessidade de práticas empresariais sustentáveis, alinhando as operações com práticas ambientais e de responsabilidade social, o que poderá contribuir grandemente para uma imagem da empresa, produto ou serviço mais positiva.

Importa referir que para atrair talento são necessários vários fatores que têm de se conjugar entre si. O principal fator começa por ser o salário atrativo. Mas, o bem-estar, é outro dos fatores que influencia a tomada de decisão na mudança de local de trabalho. Conseguir ter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal é outro fator muito importante para atração de talento. Ao contrário do que acontece em muitas das grandes cidades, onde as pessoas passam horas no transito para chegar ao trabalho e a regressar a casa, a Madeira oferece um estilo de vida onde é possível conjugar o trabalho com a família, tornando assim as pessoas mais felizes.

Outro fator para a atração de talento é a flexibilidade de horário de trabalho. Criar um ambiente laboral onde o horário e o local de trabalho não são rígidos, onde o trabalhador pode escolher o horário e o local onde trabalha (teletrabalho ou presencial) que mais se adequam à sua vida, é, hoje em dia, um dos fatores importantes para reter talento.

A globalização e as mudanças de mercado exigem que as empresas estejam preparadas em múltiplos níveis, desde a atração de talentos capacitados, à estratégia e à tecnologia até a cultura organizacional. Aqueles que adotam uma abordagem proativa, diversificada e inovadora terão mais chances de prosperar no cenário global em constante evolução. E dessa forma contribuir para um tecido empresarial sustentável, responsável e acima de tudo amigo.