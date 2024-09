A Quinta Magnólia acolheu ontem a cerimónia de entrega de louvores a atletas, equipas e técnicos da Região que se distinguiram ao nível nacional e internacional nas respetivas modalidades durante a época de 2023/24.

Na ocasião estiveram presentes o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, bem como o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e David Gomes, diretor regional do Desporto, num momento de exaltação do mérito desportivo, numa extensa lista de atletas agraciados e com o respetivo mérito reconhecido.

Foram então atribuídos, no âmbito da respetiva cerimónia, 146 certificados de louvor – a 125 atletas, 15 equipas e seis técnicos – por lugares de pódio alcançados ao nível internacional e por primeiros lugares em competições nacionais. Os atletas, técnicos e equipas agraciados representam um total de 22 modalidades