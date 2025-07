A CDU defende, em comunicado, que “valorizar os trabalhadores da Câmara Municipal do Funchal é valorizar quem põe a cidade a funcionar”.

Numa iniciativa realizada hoje, junto à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos dos Viveiros, os comunistas realçaram “o objetivo de defender a necessidade de melhorar as condições de trabalho, valorizar as carreiras e os salários de quem serve a autarquia, bem como reforçar a contratação de recursos humanos”.

“É preciso valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido pelos funcionários da CMF.Trabalhadores da salubridade, oficinas, obras públicas, da proteção civil municipal, serviços administrativos, fiscais, técnicos ambientais, assistentes operacionais, Bombeiros, entre muitos outros, desempenham um trabalho muitas vezes invisível, longe dos holofotes, mas absolutamente essencial para o funcionamento da cidade”, sublinha Ricardo Lume citado no comunicado.

O dirigente comunista entende que “os sucessivos executivos da CMF não têm valorizado devidamente os seus funcionários”, referindo que “haá trabalhadores com 20 ou 30 anos de serviço que continuam a auferir o salário mínimo”.

O candidato da CDU à autarquia destaca também “que graças à luta dos trabalhadores e à intervenção da CDU, foi possível alcançar algumas vitórias nos últimos anos, como a atribuição do subsídio de insalubridade e a reabilitação dos balneários e cantina das oficinas da CMF na Fundoa, mas muitos direitos ainda estão por conquistar”.

“A valorização dos trabalhadores não pode resumir-se à entrega de medalhas no Dia da Cidade ou a menções honrosas. É preciso melhorar salários, valorizar carreiras e garantir as condições materiais e humanas adequadas para o desempenho das funções.Os trabalhadores da CMF sabem que podem sempre contar com a CDU na luta pelas suas justas reivindicações. Nunca é de mais reconhecer e valorizar quem, com o seu trabalho, põe o concelho do Funchal a funcionar”, reforça.