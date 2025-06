Mais de 200 ativistas, independentes e militantes da CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV) participaram este domingo num almoço-comício no Funchal, que contou com a presença de Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP.

Na ocasião, Paulo Raimundo assegurou que os trabalhadores e o povo “podem continuar a contar com o PCP”, sublinhando o compromisso do partido na defesa dos direitos e da justiça social.

“Estamos onde nunca saímos, ao lado das populações, vivendo as suas aspirações e anseios”, afirmou.