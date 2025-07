A Coligação Democrática Unitária (CDU) realizou hoje um encontro autárquico onde foram apresentados os cabeças de lista às Juntas de Freguesia do concelho do Funchal.

Após a apresentação de Ricardo Lume como candidato à Câmara Municipal do Funchal e de Herlanda Amado como cabeça de lista à Assembleia Municipal, a CDU avança agora com uma equipa de mulheres e homens que diz estarem “profundamente ligados ao movimento sindical, associativo e às lutas populares em várias freguesias do concelho”.

“Estes candidatos são os rostos da intervenção cívica e política em defesa dos direitos fundamentais das populações. Muitos deles têm um longo percurso de participação em estruturas representativas dos trabalhadores e em organizações da sociedade civil, demonstrando um compromisso firme com a melhoria das condições de vida no Funchal”, lê-se em nota de imprensa onde surgem os seguintes nomes:

Santo António – Neuza Nóbrega, trabalhadora da hotelaria e dirigente sindical.

São Roque – Tânia Gonçalves, funcionária da Universidade da Madeira e dirigente sindical.

Imaculado Coração de Maria – Duarte Martins, membro da Direção Regional do PCP e foi candidato da CDU ao Parlamento Europeu em 2024.

Monte – Tânia Rodrigues, trabalhadora doméstica.

Sé – Alberto Abreu, gráfico reformado e antigo dirigente sindical.

São Martinho – Ana Nunes, funcionária sindical.

São Gonçalo – Celestino Ferreira, trabalhador da hotelaria reformado e presidente da ARPIRAM – Associação de Reformados e Pensionistas da Madeira.

São Pedro – Elisa Mendonça, assistente operacional e dirigente sindical.

Santa Luzia – Lídia Luís, trabalhadora da hotelaria e delegada sindical.

Santa Maria Maior – Gonçalo Ramos, estudante do ensino superior.

“Com este coletivo, a CDU assume o objetivo claro de devolver o Funchal e cada uma das suas freguesias à população, através de uma política de proximidade, justiça social e respeito pela democracia local”, lê-se.