No âmbito da campanha para o Parlamento Europeu, a CDU realizou, ao longo do dia um conjunto de contactos com trabalhadores com o objetivo de alertar para a necessidade de garantir, uma Europa que tenha como prioridade a defesa dos trabalhadores.

No final da ação de contacto junto à estação de resíduos sólidos dos Viveiros, Duarte Martins afirmou que “a degradação das condições de trabalho fomenta problemas sociais, como a pobreza e a exclusão social”, para além de a instabilidade laboral condicionar a vida das famílias.

“É necessário inverter esta realidade garantindo que a cada posto de trabalho permanente corresponde um vínculo laboral efetivo”, sustentou o candidato ao Parlamento Europeu.

“A CDU tem sido sempre a força decisiva para garantir melhorias, na vida dos trabalhadores e do povo. Foi contra as pressões e as chantagens da União Europeia, que alguns dos mais significativos avanços verificados no nosso País e Região foram concretizados, como por exemplo a recuperação dos rendimentos e de direitos”, lembrou ainda, exortando que “romper com a política que nos impede de avançar na resposta aos problemas do País e da Região exige dar mais força à CDU”.

“Não só é possível como necessário construir uma Europa de cooperação dos trabalhadores e dos povos, onde seja possível valorizar o trabalho e os trabalhadores e os seus rendimentos”, sublinhou ainda, considerando que “é necessário garantir que na próxima composição do Parlamento Europeu existam mais deputados comprometidos com os trabalhadores, e com o povo do país e da região, que não estejam subjugados aos interesses dos grandes grupos económicos sejam eles regionais, nacionais, ou internacionais nem às grandes potências económicas da União Europeia”.