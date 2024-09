A CDU denunciou, esta manhã, “o estado de abandono de equipamentos e edifícios públicos, sob a responsabilidade da Câmara Municipal do Funchal”. Em concreto, junto ao Auto Silo do Campo da Barca, a deputada na Assembleia Municipal, apontou o estado de degradação em que se encontra este edifício. “É apenas um dos exemplos do abandono e desleixo em relação a equipamentos públicos que a autarquia tem sob a sua responsabilidade”, sublinhou Herlanda Amado.

O parque em questão é “um exemplo flagrante da atual falta de condições, bem como da necessidade urgente das melhorias das condições de trabalho de quem ali exerce as suas tarefas. Este edifício já não dá resposta às necessidades dos utentes, que ali estacionam todos os dias, pela falta de espaço e de condições, como igualmente falha na resposta às associações e empresas que estão ali sediadas”.

A dirigente comunista acusou a autarquia de fazer promessas e de não as cumprir. Herlanda Amado defendeu que “só com a pressão e reivindicação da população é que a Câmara vai agir” e, nesse sentido, “sendo a CDU, a força política da denúncia e da proposta, a voz da reivindicação das populações, iremos intervir para que já no próximo Orçamento sejam consagradas as verbas necessárias para as obras serem concretizadas.”