A CDU, à margem de uma visita às zonas atingidas pelos incêndios no Jardim da Serra, afirmou que o “desleixo e a incúria dos governantes” explicam a repetição de incêndios na Boca da Corrida. “Aqui e em tantos outros lugares que foram destruídos em fogos de anos anteriores, exatamente nestes mesmos lugares”, acusou Edgar Silva.

O coordenador regional referiu, na ocasião, que “toda a área da Boca da Corrida, no alto do Jardim da Serra, voltou a arder porque os governantes nada fizeram para prevenir novos fogos neste lugar. Depois dos últimos incêndios que devastaram este património natural, os governantes não tomaram as necessárias medidas para prevenção de fatores de risco, nada fizeram para a redução de riscos”.

Para a CDU, “toda esta área ardida confirma como tudo quanto era urgente fazer para fortalecer a gestão de riscos ficou por concretizar; tudo quanto era inadiável fazer para melhorar o conhecimento sobre os riscos ficou por efetivar; tudo quanto se tornava obrigatório para estabelecer estratégias para redução de riscos e melhorar a preparação face à ocorrência de riscos ficou por materializar”.