A CDU promoveu esta quinta-feira uma iniciativa política junto ao quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com o objetivo de valorizar o trabalho da corporação e reivindicar melhores condições para estes profissionais.

Durante a ação, Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, destacou o papel essencial dos bombeiros, sublinhando o espírito de sacrifício e coragem com que enfrentam situações de emergência, nomeadamente no combate aos incêndios florestais e na proteção civil.

“Os Bombeiros Sapadores do Funchal têm realizado, com altruísmo, espírito de sacrifício e coragem, um trabalho exemplar ao serviço da população. Arriscam a própria vida para salvar pessoas, bens, animais e vastas áreas de floresta”, afirmou Ricardo Lume.

O candidato sublinhou que, mesmo em condições adversas, estes profissionais mantêm-se firmes na sua missão, sendo por isso merecedores de reconhecimento, respeito e valorização efetiva.

A CDU reafirmou o seu compromisso com os bombeiros, lembrando propostas já apresentadas em diversas instâncias, como: reforço dos meios humanos e materiais; melhoria das condições de trabalho e de alojamento; renovação de equipamentos e viaturas de combate a incêndios.

“Os bombeiros não precisam apenas de palavras bonitas nas sessões solenes, nem de aplausos ocasionais. Precisam de ver as suas carreiras valorizadas, os seus salários dignificados e de ter condições reais para desempenhar a sua missão. E para isso, podem contar com a CDU — na rua, nas instituições, e nas propostas que apresentamos”, acrescentou Ricardo Lume.