A CDU esteve hoje no Bairro da Quinta das Freiras, no Funchal no quadro de uma inciativa política que foi aproveitada para denunciar “a inércia, a incapacidade e a clara opção política do executivo PSD/CDS da Câmara Municipal do Funchal em não concretizar projetos de construção de habitação pública”.

“O Bairro da Quinta das Freiras é um exemplo claro da incapacidade do atual executivo camarário PSD/CDS em dar resposta a um dos problemas sociais mais graves do concelho o acesso à habitação. O Bairro foi completamente demolido em 2021 ainda com o anterior executivo camarário, em 2023, apesar de ter sido aprovado um projeto para a construção de 71 frações de habitação social neste local, tantos anos se passaram e nada foi feito”, defende o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, citado em comunicado.

O candidato denunciou ainda que o mesmo cenário de abandono se repete noutros pontos da cidade. “O que está a acontecer na Quinta das Freiras, em Santo António, acontece também na Penha de França, no Imaculado Coração de Maria e noutros locais. Bairros inteiros foram demolidos, os terrenos continuam ao abandono, e os prometidos projetos habitacionais continuam por concretizar. São oportunidades perdidas para dar resposta a centenas de famílias que esperam — e desesperam — por uma casa. A realidade é que, nos últimos anos, os executivos da CMF destruíram mais habitação pública do que construíram, agravando o problema habitacional na cidade”, lê-se na mesma nota.

Para o Ricardo Lume, “o direito à habitação continua a ser posto em causa devido à inércia e à irresponsabilidade política de quem governa. Em vez de dar prioridade às necessidades da população, os executivos da CMF têm favorecido os interesses dos especuladores imobiliários.”